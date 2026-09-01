Ключевые чиновники уходят от Трампа

Министр армии США (главнокомандующий cухопутными войсками) Дэн Дрисколл 31 августа подал в отставку после продолжительных разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.
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