В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве

«В Отдел МВД России по Аксайскому району Ростовской области поступило заявление местной жительницы. Она сообщила, что на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома неизвестный нанес ножевые ранения девушке.
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