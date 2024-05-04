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Минэнерго Украины: ВС РФ уничтожили больше мощностей, чем было восстановлено

Минэнерго Украины: ВС РФ уничтожили больше мощностей, чем было восстановлено

Global Look Press/Fabian Strauch/dpa В ходе последних ударов российские военные уничтожили больше мощностей энергосистемы Украины, чем было восстановлено после прошлых, заявил министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.

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