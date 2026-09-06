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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэпер J. Cole поддержал фанатов «Клипперс» во время концерта в Калифорнии: «Вы видели, что с ними сотворил Сильвер»

Рэпер J. Cole поддержал болельщиков « Клипперс » во время своего концерта на новой арене клуба Intuit Dome в Инглвуде в рамках тура «Fall-Off».

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