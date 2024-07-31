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После возмущений с фронта депутаты решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

После возмущений с фронта депутаты решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

Парламентарии могут признать утратившим силу недавнее постановление о запрете гаджетов в зоне СВО.Профильный комитет нижней палаты парламента может признать недействительным постановление о принятии в силу закона, который запрещает солдатам и офицерам в зоне СВО пользоваться смартфонами и другими гаджетами, позволяющими фотографировать и пользоваться интернетом.

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