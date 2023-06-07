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Синоптики зафиксировали в Москве в мае рекорд по атмосферному давлению

Синоптики зафиксировали в Москве в мае рекорд по атмосферному давлению

Средние показатели атмосферного давления в Москве в мае этого года повторили рекорд 1979 года. Об этом в среду, 7 июня, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные метеорологической обсерватории МГУ.

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