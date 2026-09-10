Суд заменил условный срок на 1,5 года колонии жителю Алтайского края

В Алтайском крае мужчина, совершивший наезд на сотрудника Росгвардии на капоте, получил 1,5 года колонии вместо условного срока.
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