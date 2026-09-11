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Трихолог Галлямова назвала учащение мытья волос главным изменением после 45 лет

Трихолог Галлямова назвала учащение мытья волос главным изменением после 45 лет

Мыть голову в любом возрасте нужно по мере ее загрязнения, однако с возрастом это придется делать чаще.

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