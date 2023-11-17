В Смоленскую область пытались ввезти более 3 тонн мяса и субпродуктов без документов

Три машины с нелегальным грузом двигались со стороны Республики Беларусь. В начале ноября сотрудники погрануправления ФСБ, таможни и полиции остановили три транспортных средства (два микроавтобуса и одну легковушку), двигавшихся в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.
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