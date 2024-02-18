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Путин: зрителям в США будет непросто понять историческую часть интервью Карлсону

Путин: зрителям в США будет непросто понять историческую часть интервью Карлсону

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что зрителям в Соединенных Штатах будет непросто понять историческую часть его интервью бывшему ведущему телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону.

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