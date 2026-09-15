Поляки захотели сразу две БМП разных типов Польские военные всерьёз вознамерились получить сразу два типа боевых машин пехоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый удар: Над С...
- ЕС позарился на С...
- L «Необходимо дейст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым