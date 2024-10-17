«Мы не знаем, где взять уголь»: ВС РФ готовы обезглавить сталелитейную промышленность Украины

Несмотря на то что бои за важнейший для Украины город Донбасса Покровск еще даже не начались, западная пресса уже полна пессимизма не только относительно перспектив его удержания, но и возможных последствий потери Покровска.
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