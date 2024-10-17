«Мы не знаем, где взять уголь»: ВС РФ готовы обезглавить сталелитейную промышленность Украины

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Несмотря на то что бои за важнейший для Украины город Донбасса Покровск еще даже не начались, западная пресса уже полна пессимизма не только относительно перспектив его удержания, но и возможных последствий потери Покровска.

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