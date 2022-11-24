Депутат Мосгордумы Гусева: Рост оборота МСБ подтверждает устойчивость экономики Москвы к потрясениям

В столице по итогам 10 месяцев 2022 года зафиксирован рост оборотов малого и среднего бизнеса на 26%, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике и хороших темпах импортозамещения.
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