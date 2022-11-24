Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Знаем, плавали... "Ищите - кому выгодно".Роспотребнадзор з...
  • галина
    Долго что-то собираетесь. Давно уже надо было наладить выпуск беспилотников, ракет и снарядов.Депутат МГД Артем...
  • Марина Трянина
    нашли чем гордиться.. Битцевский лес - особо охраняемая территория, а не парк. В лесу не должно быть ни ворот, ни туа...Новый рекреационн...

Депутат Мосгордумы Гусева: Рост оборота МСБ подтверждает устойчивость экономики Москвы к потрясениям

В столице по итогам 10 месяцев 2022 года зафиксирован рост оборотов малого и среднего бизнеса на 26%, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике и хороших темпах импортозамещения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх