Стало известно, что 40% россиян делят счет в ресторанах

Эксперты компании Kleek, российского финтех-стартапа, предоставляющего облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, проанализировали заказы и оплаты, совершенные с использованием сервиса в российских ресторанах за период с января по октябрь 2023 года, и рассказали об интересных паттернах поведения посетителей.