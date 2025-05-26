Самозанятым женщинам в России предложили предоставить выплаты по беременности и родам

Законопроект уже внесли в Госдуму Депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев выступили с инициативой предоставить самозанятым россиянкам право на оплачиваемые больничные, выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года.