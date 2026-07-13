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Ти Джей Уоррен переезжает в Европу, присоединившись к «Парижу»

Форвард Ти Джей Уоррен (32 года, 203 см) подписал 1-летний контракт с « Парижем ». Проведя 11 сезонов в НБА, Уоррен готовится впервые уехать за океан и сыграть в Европе.

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