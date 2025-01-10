The Guardian: Маск похвалил кандидата в канцлеры ФРГ Вайдель

Американский предприниматель Илон Маск похвалил сопредседателя правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ Алису Вайдель, повторив свое заявление о том, что "только АдГ может спасти Германию" во время прямого эфира на своей платформе социальных сетей X.
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