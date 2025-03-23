Врачи Педиатрического университета рассказали о росте числа заболеваний из-за электронных устройств для курения

С начала года в клинику петербургского вуза поступило более 10 подростков, у которых медики диагностировали патологии, ассоциированные с использованием электронных устройств для курения, рассказали в телеграм-канале университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии