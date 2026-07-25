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Царьград

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Анна Шаповалова представила гигантский торт на Золотом фестивале

Анна Шаповалова представила гигантский торт на Золотом фестивале

На юбилейном Золотом фестивале в Магаданской области представили торт в виде золотого слитка длиной 2 метра и весом 130 кг, заявленный в Книгу рекордов России.

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