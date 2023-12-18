Экономист Саханова: в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами

В России в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.
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