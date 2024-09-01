Самая страшная катастрофа в истории: фотохроника Второй мировой войны

85 лет назад начался самый разрушительный конфликт в истории человечества Величайшая катастрофа в истории человечества, которой оказалась Вторая мировая война, началась 85 лет назад – 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.
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