В Конгрессе США разбираются с демократом, включившим сигнал пожарной тревоги

В комитете по административным вопросам палаты представителей Конгресса США открыли расследование в связи с тем, что конгрессмен-демократ Джамал Боуман без надобности 30 сентября включил кнопку пожарной сигнализации во время заседания по принятию временного бюджета.
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