Политика как он...
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Политика как она есть

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В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возвращении полуострова

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возвращении полуострова

Глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал вздором слова украинского главы Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории.

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Комментарии
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Ураганов Иван
Опять дозу перебрал 🤣🤣🤣🤣
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1 м.
Анатолий Рябенко
Еврейские потуги найти себе место на Земле.
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1 м.
Андрей Васильченко
В 2014 году после Майдана ВСУ сами сбежали из Крыма. Без единого выстрела. Кто хотел - остался уже в российском Крыму. Теперь-то чего ворошить то, что уже давно свершилось? Крым - Россия!
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1 м.