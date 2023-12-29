Главком ВСУ начинает «публичную войну» против Зеленского

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) 28 декабря обвинил главкома Вооружённых Сил Украины Валерия Залужного в начале «открытой, жестокой и публичной войны» против президента Владимира Зеленского.
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