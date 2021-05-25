Галь Гадот пытается успокоить фанатов после того, как поддержала Израиль

MainStylesПолитикаГаль Гадот пытается успокоить фанатов после того, как поддержала Израиль В самом начале палестино-израильского конфликта уроженка Израиля Галь Гадот выразила поддержку своим соотечественникам.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGGISMbICHХм... Интересно, а что уроженка Израиля должна думать и писать об этом конфликте? Люди какие-то странные. Многие абсолютно всерьёз полагают, что все вокруг должны думать также, как они сами.Жук ДобрыйОна заявила, что в мире не должно быть «ненависти к азиатам, мусульманам, армянам, чернокожим, ЛГБТК, христианам и евреям». То есть к остальным ненависть нормальна? Наверное все таки каждый должен знать своё место. Религия - в храмах, а не на улице, тем более в правительстве. ЛГБТ - в психушке. Национальности по странам своим, а то понаехали, права качают. Израиль? Который что хочу, то ворочу? Отобрал землю у Палестины и прикрывается антисемитизмом и штатами? Давно пора выбить пару зубов, и с небес на землю спустить.Комментировать
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