As a result of the incident, a powerful fire broke out at one of Canada's largest military bases in the province of Alberta, resulting in human casualties and injured.
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