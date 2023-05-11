Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    пора, пора рублянь вводитьГлава МИД ЮАР: На...
  • Sergiy Che
    Ни хрена се - это типа хозяин амэриканского ЧВК "Блэк вота" так бы не то что самого United States Secretary of Defens...Евгений Пригожин ...
  • Александр Николаевич
    Тоня Б., а что ты скажешь, если Темза превратиться в пролив, размером с эту Тупобританию!?😱😜?Госсекретарь США ...

Зарубежная пресса: экс-глава «Мотор Сич» попросил включить его в список на обмен в Россию

Зарубежная пресса: экс-глава «Мотор Сич» попросил включить его в список на обмен в Россию

Как передает ряд западных СМИ, бывший руководитель украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пожелал, чтобы его отправили в Россию по обмену пленными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх