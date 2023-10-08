Андрей Боголюбский: как русский князь отправился в Крестовый поход

Русский князь Андрей Боголюбский – одна из самых загадочных личностей в русской истории. Пробелы в его биографии породили множество легенд, некоторые из которых связаны с орденом Тамплиеров и Крестовым Походом.
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