Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

Филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. по г. Москве и Московской области напоминает: Россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 8-800-1-00000-1 Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.