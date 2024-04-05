Самая необычная Toyota Corolla. Представлена Mitsuoka Ryugi 2024 c «лицом» классических Jaguar и Bentley

Японская Mitsuoka выпускает необычные седаны и универсалы Ryugi c 2014 года: автомобили с внешностью классических Jaguar, Bentley и Rover 1950-х годов сильно выделяются на фоне современных машин, но при этом имеют вполне современную «начинку» в виде Toyota Corolla E160.