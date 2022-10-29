Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Политика как она есть

Тяжелая экономическая ситуация и недовольство граждан проводимой руководством Турции внутренней политикой заставляют президента Реджепа Эрдогана едва ли не каждый день идти ва-банк и демонстрировать невероятную активность на международном фронте.