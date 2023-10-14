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Русская весна

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Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах

Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки.

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