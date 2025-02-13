Руководитель офиса украинского омбудсмена в Польше Анна Стожко возмутилась тем, что в бывшем нацистском концлагере Треблинка есть информационные стенды, на которых указано, что узников охраняли украинцы.
Украинский омбудсмен в Польше возмущён инфостендами, что концлагеря охраняли украинцы
Комментарии
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Ч
Чужестранка
Я из Курска. Не забудем и не простим! Захватили деревни поляки и хохлы, издевались, над неуспевшими убежать, мирными жителями так, что видавшие виды судмедэксперты, плакали, понимая какие страдания испытывали эти люди! Умение пытать порожает!
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10 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Этих живодеров и учить не нужно. Они удовольствие получали от визга и воя связанной жертвы, когда эти черти пилили надвое живого человека двуручной пилой. Детей десятками в колодцы забрасывали. А когда целые семьи на костре сжигали! Связывали всех колючей проволокой и шестом заталкивали по очереди визжащих жертв в огонь. Причем начинали с детей, чтобы родители видели, как горят и погибают их дети. Эти садисты от страданий человека удовольствие получают. Сейчас их потомки в Курской пытают стариков-пенсионеров для кайфа. Потом оставшихся в живых в подвале гранатами забрасывают. Я когда вижу рожи этих пленных чертей, то возникает вопрос, - почему они ещё живы!?
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8 час.
Александр Леушин
Правда глаза колет.
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1 час.
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