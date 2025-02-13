Украинский омбудсмен в Польше возмущён инфостендами, что концлагеря охраняли украинцы

АЛ

Александр Лагуткин

Этих живодеров и учить не нужно. Они удовольствие получали от визга и воя связанной жертвы, когда эти черти пилили надвое живого человека двуручной пилой. Детей десятками в колодцы забрасывали. А когда целые семьи на костре сжигали! Связывали всех колючей проволокой и шестом заталкивали по очереди визжащих жертв в огонь. Причем начинали с детей, чтобы родители видели, как горят и погибают их дети. Эти садисты от страданий человека удовольствие получают. Сейчас их потомки в Курской пытают стариков-пенсионеров для кайфа. Потом оставшихся в живых в подвале гранатами забрасывают. Я когда вижу рожи этих пленных чертей, то возникает вопрос, - почему они ещё живы!?