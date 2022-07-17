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Искусственный интеллект для диагностики болезни Паркинсона: в поисках оптимального метода

Искусственный интеллект для диагностики болезни Паркинсона: в поисках оптимального метода

Какой метод эффективнее для диагностики болезни Паркинсона – использование носимых датчиков, анализ видеоданных выполнении пациентами привычных действий или анализ характера их почерка? Исследователи Сколтеха в соавторстве с российскими неврологами провели сравнительное исследование этих трех подходов с использованием методов машинного обучения с учетом удобства для пациентов, чтобы выяснить какой из них дает наиболее достоверные результаты для врачей, не вызывает дискомфорта у пациентов и не требует больших временны́х затрат.

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