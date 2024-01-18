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Закон и Порядок

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Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой сделал важное заявление: "Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры.

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Комментарии
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Вячеслав 5
И что там написано-Россияне  и это правда-30 лет мы ходим по кругу и не можем понять где начало а где конец-одна философия нам понятна.
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
Это мне Александр Попов в выше расположенном комменте пытался клюкву втюхать, что русский - не национальность,  а банная принадлежность...
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1 час.
Андрей Бедный
У евреев по другому принципу было принято родство по материнской линии, тут вы не правы. Сначала у них было все как у людей - &quot;Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его...&quot; Но в один прекрасный момент выёбыстость иудеев превысила порог их выживаемости и мужиков стало катастрофически мало (вырезали почти под корень). Даже многоженство не  спасало. И поэтому возвели в доблесть для самок иудейского племени переспать с самыми сильными и прославленными воинами римлян, персов и т.п., забеременеть от них,  а родить и воспитать по иудейским обычаям. И считать родство стали по материнской линии.
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11 мин.

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