Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

И что там написано-Россияне и это правда-30 лет мы ходим по кругу и не можем понять где начало а где конец-одна философия нам понятна.

Андрей Бедный

У евреев по другому принципу было принято родство по материнской линии, тут вы не правы. Сначала у них было все как у людей - "Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его..." Но в один прекрасный момент выёбыстость иудеев превысила порог их выживаемости и мужиков стало катастрофически мало (вырезали почти под корень). Даже многоженство не спасало. И поэтому возвели в доблесть для самок иудейского племени переспать с самыми сильными и прославленными воинами римлян, персов и т.п., забеременеть от них, а родить и воспитать по иудейским обычаям. И считать родство стали по материнской линии.