Сергей Карякин: 2 декабря вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных открыл свои Шахматные клубы во всех регионах Северо-Западного федерального округа!

2 декабря вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных открыл свои Шахматные клубы во всех регионах Северо-Западного федерального округа! Церемония открытия прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Калининградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии