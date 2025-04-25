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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лавров: Россия готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: Россия готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине

Со слов главы российского МИДа, нужно лишь доработать некоторые детали соглашения Москва готова заключить сделку по урегулированию украинского конфликта, однако некоторые элементы соглашения нужно довести до финала.

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