Наполеоновские курганы в Переделкине давно стали местом притяжения любителей пощекотать себе нервы. По слухам, здесь происходят мистические вещи: сбивается электроника, ухудшается самочувствие, от человека нет тени при любой погоде, а ещё в окрестностях не водится никаких животных.
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