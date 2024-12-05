Наполеоновские курганы в Переделкине давно стали местом притяжения любителей пощекотать себе нервы. По слухам, здесь происходят мистические вещи: сбивается электроника, ухудшается самочувствие, от человека нет тени при любой погоде, а ещё в окрестностях не водится никаких животных.