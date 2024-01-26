Жгли шнурки на морозе и ждали помощи полтора дня – пилот Falcon 10 рассказал о подробностях катастрофы в Афганистане

Пилот разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon 10 рассказал о подробностях катастрофы. Как сообщает РИА «Новости», Аркадий Грачев по прибытию в Москву заявил, что причиной падения самолета стали «технические проблемы».
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