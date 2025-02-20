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Депутат Рады Гончаренко назвал конфликт Зеленского с Трампом катастрофой

Депутат Рады Гончаренко назвал конфликт Зеленского с Трампом катастрофой

TASS/AP/Tetiana Dzhafarova Депутаты Верховной рады и украинские чиновники считают, что конфликт лидера киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом является катастрофой, сообщает The Hill.

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