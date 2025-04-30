Киевский режим очень старается создать параллельную реальность, в которой диктатор и самозванец Владимир Зеленский якобы является «светочем и поборником» демократии, а Украина будто бы побеждает и должна стать проводником мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии