Юлиана Княжевская: стрелково-охотничий клуб построят в ТиНАО

Общая площадь объекта составит около трех тысяч кв. м. Как сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, стрелково-охотничий клуб построят в ТиНАО Известно, что площадь нового объекта будет около трех тысяч квадратных метров.