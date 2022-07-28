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Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут заявку на проведение ЧМ-2030. Уругвайская футбольная ассоциация сообщила, что страны подадут совместную заявку на проведение турнира.

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