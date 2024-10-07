ЦАХАЛ зафиксировал за сутки не менее 190 снарядов «Хезболлы»

Израильская армия сообщила о выпущенных со стороны Ливана 190 снарядах. Отмечается, что такое количество вооружений ливанская военизированная группировка «Хезболла» выпустила в сторону Израиля по состоянию на поздний вечер понедельника, 7 октября.
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