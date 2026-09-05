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Альба — о победе над «Факелом»: «Мы не вышли на матч в первом тайме. Не помню, когда играли так плохо»

Альба — о победе над «Факелом»: «Мы не вышли на матч в первом тайме. Не помню, когда играли так плохо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе над «Факелом» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

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