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Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич провел прямую т...

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич провел прямую т...

8 октября заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич провел прямую телефонную линию по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.

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