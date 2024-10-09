Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич провел прямую т...

8 октября заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич провел прямую телефонную линию по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.
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