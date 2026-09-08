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Царьград

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Психолог о реакции на ритуалы прощания: горе нужно прожить

Психолог о реакции на ритуалы прощания: горе нужно прожить

Специалист предупреждает, что исключение детей из обрядов может обернуться психическими потерями.В Пироговском Университете напомнили о значении социальных обрядов, помогающих совладать с утратой и не скатиться в апатию.

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