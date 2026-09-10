Аналитик Кнутов: ВСУ атаковали Ямал дронами FP-1 и FP-2 из Харьковской области

Ямал подвергся атаки украинских беспилотников с территории Харьковской области. Киев намерен усовершенствовать дроны, чтобы БПЛА пролетали более пяти тысяч километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шохин попросил ка...
- ВП Трамп заявил, что...
- ВП WP: США пригрозил...
Походу мы бомбим мимо дроновых заводов.