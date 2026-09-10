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Аналитик Кнутов: ВСУ атаковали Ямал дронами FP-1 и FP-2 из Харьковской области

Аналитик Кнутов: ВСУ атаковали Ямал дронами FP-1 и FP-2 из Харьковской области

Ямал подвергся атаки украинских беспилотников с территории Харьковской области. Киев намерен усовершенствовать дроны, чтобы БПЛА пролетали более пяти тысяч километров.

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