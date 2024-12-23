Не в фейерверках дело: нужна разъяснительная работа на фоне активизации провокативных действий спецслужб Украины

В связи с участившимися случаями использования фейерверков для поджогов в российских городах, депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил запретить их продажу, назвав свободную доступность пиротехники угрозой для безопасности граждан.
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