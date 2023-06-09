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Навигационное табло на русском и английском языках появилось на станции метро «Спортивная»

Навигационное табло на русском и английском языках появилось на станции метро «Спортивная»

На станции «Спортивная» начали установку указателей. Закончить эту работу обещают в июле. Ранее июль был назван месяцем ввода станции в эксплуатацию В пятницу, 9 июня, в вестибюле станции метро «Спортивная» смонтировали первое навигационное табло.

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